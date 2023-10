Gestrandeter Orca besteht nur aus Haut und Knochen

Mehrere Fragen werden durch das traurige Stranden eines Orca-Wals aufgeworfen. Gestern Nachmittag wurde das Tier, nachdem es noch am Morgen schwimmend gesichtet werden konnte, am Strand des belgischen Ferienortes"De Panne" angespült. Kurze Zeit später verstarb derist bereits merkwürdig und die Tatsache, dass der Wal viel zu dünn war. Forscher möchten nun mittels Autopsie der Todesursache auf den Grund gehen.

NICOLAS MAETERLINCK / AFP / picturedesk.comGenau 173 Jahre ist es her, dass ein Orca an der belgischen Küste angespült worden war. Im Jahr 1850 war man laut Aufzeichnungen ebenso verblüfft über den Fund amwie jetzt. Als der dünne Schwertwal noch im Meer gesichtet wurde, versuchte man sogar noch ihn mittels Rettungsbooten zu animieren, weiter hinaus ins offene Meer zurück zu schwimmen – doch ohne Erfolg.

