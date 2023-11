Gestorben hinter Stacheldraht: Gedenken in Schauboden und Bergland

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er Friedhof auf dem Gelände des k.u.k. Kriegsgefangenenlagers in Schauboden (Purgstall) ist letzte Ruhestätte für 800 Soldaten und noch immer jährlicher Ort des Totengedenkens. Stille herrscht zwischen den bemoosten Gräbern auf dem Friedhof des ehemaligen k.u.k. Kriegsgefangenenlagers im Purgstaller Ortsteil Schauboden. Noch mehr Stille als auf einem anderen Friedhof, denn die Gräber der 930 Soldaten, die hier, fern von der Heimat, ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, besucht niemand mehr.

Die Namen der meisten hier Bestatteten seien akribisch in den Sterberegistern des Lagers verzeichnet, weiß der Purgstaller Lokalhistoriker Franz Wiesenhofer: „In fast allen Fällen sind Name, Herkunft, Todesdatum und Todesursache aufgezeichnet.“ Er beschäftigt sich seit nunmehr 28 Jahren mit den Lagern k.u.k.-Monarchie und hat die Ergebnisse seiner Recherchen in den Büchern „Gefangen unter Habsburgs Krone“ und „Leben hinter Stacheldraht“ zusammengefasst. headtopics.com

„Aus den Sterberegistern wissen wir, dass gegen Ende des Krieges die Versorgungslage im Gefangenenlager sehr schlecht wurde. Gleichzeitig war das Lager stark überbelegt, es grassierten ansteckende Krankheiten, die nicht mehr in den Griff zu bekommen waren, wie Lungentuberkulose und Malaria.

Die erste Bestattung auf dem Lagerfriedhof Purgstall fand am 7. September 1915 statt. „Der jüngste Verstorbene war 16 Jahre alt und der älteste 46. Insgesamt sind es 930 Soldaten und 17 Angehörige der k.u.k.-Armee. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden noch 16 Soldaten und Zivilarbeiter, die auf verschiedenen Pfarrfriedhöfen im Bezirk bestattet worden waren, exhumiert und hier zur letzten Ruhe gebettet“, sagt Wiesenhofer. headtopics.com

