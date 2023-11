Geschichte von Hadres wird bald weltweit abrufbar sein

achdem der Gemeinderat grünes Licht gegeben hat, wird in der Marktgemeinde Hadres demnächst mit der Erarbeitung des Online-Archives gestartet. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde einstimmig beschlossen, dass die Marktgemeinde eine Online-Topothek installieren möchte, also eine Art zeitgenössische Form von Gemeindechronik, die historische Ereignisse digital archiviert und in einer Datenbank weltweit abrufbar macht. Jeder, der Interesse an der Geschichte der Marktgemeinde hat, kann mitmachen und zum örtlichen Topothekar werden, wie dies schon in vielen Gemeinden der Fall ist.

„Die Topothek ist das kollaborative Online-Archiv, das in lokalen Einheiten betrieben wird. Sie ist ein regionalhistorisches Nachschlagewerk, dessen Schwerpunkt auf der Sicherung und Sichtbarmachung von privatem historischem Material liegt“, liest man auf der Website, die alle Datenbanken für die lokalen Topotheken verwaltet. Entwickelt wurde diese Topothek von Alexander Schatek und dem Verein ICARUS, die den Archiven im digitalen Zeitalter die notwendige Hilfestellung liefern.

:

NOEN_ONLİNE: Sensation im Herzogenburger Gemeinderat360-Grad-Schwenk der SPÖ soll Windräder bei Ober- und Unterwinden möglich machen. ÖVP wollte Bevölkerung einbinden, das interessiert die Sozialdemokraten und Grünen nicht.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

TTNACHRİCHTEN: Gemeinderäte stimmten ab: Knappe Entscheidung zu Winterbetrieb am VenetEine Stimme entschied im Landecker Gemeinderat darüber, ob der Skiberg heuer in den Winter startet.

Herkunft: TTNachrichten | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Kindergarten Feldgasse: Jetzt geht’s in die DetailplanungDer Scheibbser Gemeinderat beauftragte die Top3 Bauplanungs GmbH mit der Erweiterung des Kindergartens Feldgasse.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Österreich erlebt den wärmsten Oktober in der GeschichteDer Oktober 2023 war der wärmste Oktober in der österreichischen Messgeschichte. Die Temperaturen lagen im Tiefland um 3,0 Grad über dem Durchschnitt der Klimaperiode 1991 bis 2020. Es gab auch einen Rekord an Sommertagen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Brucker Fußballverein ist Geschichte: Sportplatz hat neue NutzerNach massiven finanziellen Turbulenzen konnte der Verein den Spielbetrieb nach 105 Jahren nicht mehr aufrecht erhalten. Die Stadtgemeinde hat daher die Platznutzung nun beendet. Neuer Jugendverein übernimmt die Instandhaltung - und erhält die dafür vorgesehene Förderung der Stadt.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Regisseur Craig Gillespie: „Die Wut der Figuren ist real“Der australische Regisseur Craig Gillespie erzählt in seinem neuen Film »Dumb Money« die wahre Geschichte der von privaten Kleinstanlegern gepushten GameStop-Aktie. Eine Geschichte als Symbol für...

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »