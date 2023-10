Gericht zwingt Söhne (40, 42), bei Mama auszuziehen

Mit einer Klage vor Gericht hat eine italienische Rentnerin (75) durchgesetzt, dass ihre beiden schon 40 und 42 Jahre alten Söhne aus ihrem Haus ausziehen müssen. Das Gericht in der norditalienischen Stadt Pavia setzte ihnen eine Frist bis zum 18. Dezember, wie die Lokalzeitung"La Provincia Paese" am Donnerstag berichtete.

Richterin Simona Caterbi hielt fest, dass die Rechtsprechung"eindeutig feststellt, dass das Kind ab einem bestimmten Alter von den Eltern nicht mehr erwarten kann, dass die Unterhaltspflicht darüber hinaus fortbesteht.

In Italien gibt es verhältnismäßig viele Leute, die auch weit über den 18. Geburtstag hinaus noch bei den Eltern leben. Das durchschnittliche Auszugsalter lag nach einer Erhebung der EU-Statistikbehörde im vergangenen Jahr bei genau 30 Jahren. Meistens sind es Männer. Man nennt sie"Mammoni" ("Muttersöhnchen") oder auch"Bamboccioni" ("Riesenbabys"). headtopics.com

