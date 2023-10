Gerard Pique gründet eigene Fußballliga und lockt Lionel Messi

Gerard Pique und Lionel Messi gewannen zusammen unzählige Titel. Der Argentinier kickt mittlerweile in der US-amerikanischen MLS bei Inter Miami. Der spanische Weltmeister hing seine Fußballschuhe Anfang 2023 an den Nagel, zumindest im Profifußball. Mit dem Ende seiner Karriere gründete der 36-jährige Spanier die eigene"Kings League" mit seiner Firma"Kosmos".

Das Projekt boomt. Über 30.000 Fans waren beim Finale der eigenen Fußballliga im Estadio La Rosaleda in Malaga mit dabei. Die Stimmung bei den Zuschauern erinnerte an eine Europapokal-Nacht in der Champions League. In der Liga spielen zwölf Mannschaften gegeneinander. Die Unterschiede zu den anderen Top-Ligen im Fußball sind schnell erklärt.Allen voran: David Alba ist ein Fixstarter in der Champions League.

Statt elf gegen elf spielen in der"Kings League" nur sieben gegen sieben. Die Kicker sind Influencer, aber auch ehemalige Top-Stars aus dem Fußball. Jetzt lässt der Gründer des Bewerbs aufhorchen.Der dreifache Champions-League-Sieger lockt offenbar den argentinischen Weltmeister Lionel Messi:"Warum sollte Leo in Zukunft nicht für uns spielen?" Der Star von Inter Miami hat noch einen laufenden Vertrag bis 2025. headtopics.com

