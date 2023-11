Generation Z: Zwischen Aktienhype und Schuldenfalle

Dispo versus Depot: Während es so viele junge Aktionär:innen gibt wie nie zuvor, wächst auch die Zahl der Verschuldeten in der Generation Z.Dispo versus Depot: Während es so viele junge Aktionär:innen gibt wie nie zuvor, wächst auch die Zahl der Verschuldeten in der Generation Z.Sie sprechen nicht nur über Geld, sie investieren es auch. Das hat ihrer Generation den Beinamen "Aktie" eingebracht.

ETFs, Fonds, Aktien: Schlagworte, die man bisher eher von jenen"alten, weißen Männern" hörte, für deren polierte Lederschuhe das Börsenparkett gemacht worden zu sein scheint. Und jetzt sind da diese neuen Depot-Besitzer:innen, die sich nicht so richtig in ein Bild fügen lassen wollen.

Dass damit Einkommenseinbußen verbunden sind, die im Hinblick aufs Alter abgefangen werden müssen, ist den Twens klar. Das Ergebnis ihres nüchternen Reality-Checks: Sie legen sich frühzeitig etwas auf die Seite."Und das", so Pulsinger,"können sie in ihrem jungen Alter auch noch schaffen-selbst wenn sie mit nur 25 Euro pro Monat anfangen zu investieren." Millionäre würden nur die wenigsten werden wollen. headtopics.com

Auch gebe es viele junge Menschen, die variabel verzinste Ratenzahlungen vereinbaren, um sich ihre Konsumwünsche zu erfüllen."Das geht im Internet alles sehr leicht", sagt Steinmann."Man kann sogar zig Ratengeschäfte gleichzeitig abschließen. Fünf Euro hier, zwölf Euro dort-da kann man schnell den Überblick verlieren." Ein Konto ist rasch überzogen, und dann gehe die Schuldenspirale los.

Finanzkompetenz als Schlüsselfaktor, um mündige Konsument:innen zu schaffen: Das ist auch das Ziel von"Three Coins", einem Sozialunternehmen, das unter anderem mit verschiedenen Banken Bildungsprojekte entwickelt."Wir merken-obwohl man sie 'Aktie' nennt-,dass der Aktienmarkt für viele Junge ein riesengroßes Fragezeichen ist",sagt Geschäftsführer Goran Maric,"auch wenn das Wissen immer besser wird". headtopics.com

