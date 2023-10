Generaloberst Viktor Afsalow wird neuer Chef der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte

Generaloberst Viktor Afsalow ist auf der Krim geboren. Er wird Nachfolger des in Ungnade gefallenen Generals Sergej Surowikin, der nach der Wagner-Meuterei Ende Juni als Chef der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte zurücktreten musste.

Generaloberst Viktor Afsalow ist in Russland offiziell zum Chef der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ernannt worden. Der 55-Jährige sei durch ein Dekret des Präsidenten im Oktober auf den Posten bestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Bis zum Sommer war der in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine lange sehr wichtige General Sergej Surowikin Chef der Luft- und Raumfahrttruppe. Er wurde aber nach einer Meuterei der Wagner-Armee kaltgestellt.

Afsalow wurde auf der Halbinsel Krim geboren, die nach dem Zerfall der Sowjetunion Teil der Ukraine war, ehe sie 2014 von Russland annektiert wurde. Er selbst hat allerdings nie in der ukrainischen Armee, sondern erst in den sowjetischen und dann in russischen Streitkräften gedient. Die letzten Jahre war er Stabschef und Vizechef der Luft- und Raumfahrttruppen. Seit der Absetzung Surowikins im Sommer übernahm er bereits kommissarisch dessen Amt. headtopics.com

