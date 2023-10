Gemeinsam für Kinder und Jugendliche

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Vertreterinnen und Vertreter von Ambulatorium der VKKJ Amstetten, Arbeitsintegration, Kinder- und Jugendhilfe, Landesklinikum Mauer, NÖGUS, Polizei, Schule, Therapiezentrum Ne³MO mit dem Projektteam des Kinder- und Jugendnetzwerkes Mostviertel (Barbara Theiss, Dr.

ergangene Woche trafen sich in Gresten wieder Fachkräfte aus verschiedenen Professionen, um sich im Rahmen der jährlichen Tagung des Kinder- und Jugendnetzwerks Mostviertel weiterzubilden und auszutauschen. headtopics.com

Einmal im Jahr lädt das Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel zur Tagung. Heuer standen dabei vor allem die Zusammenarbeit von Professionistinnen und Professionisten aus verschiedenen Berufsgruppen und Versorgungssäulen im Zentrum. Im Mittelpunkt standen dabei diesmal besonders die Zusammenarbeit mit den Institutionen der Region und die Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen.

So wurde die Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen genauer beleuchtet, zum Beispiel mit der Schule und Polizei sowie mit der behördlichen Kinder- und Jugendhilfe, der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie im Landesklinikum Mauer, dem Ambulatorium der VKKJ Amstetten, dem Therapiezentrum Ne³MO in Gresten und im Bereich der Arbeitsintegration. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Dramatische Studie – Jugendliche sehen Zukunft schwarzTeuerungen, Klimawandel, Energiekrise und Krieg wirken sich sehr stark auf 16- bis 29-Jährige aus. Das zeigt eine Studie mit 800 Befragten. Weiterlesen ⮕

Lehrberufe: Im Haus der Wirtschaft wurden Jugendliche beratenÜber 750 Schüler bekamen Einblicke in rund 46 Lehrberufsausbildungen. Weiterlesen ⮕

Kompromisslos sozial: Jugendliche jäteten im LabyrinthDas BRG Hollabrunn beteiligte sich mit drei Klassen am Jugendsozialprojekt „72 Stunden ohne Kompromiss“. Dabei wurden drei Projekte umgesetzt. Weiterlesen ⮕

Zwettler spendeten Computer für Jugendliche in PeruDie Zwettler Ordensfrau Karina Peneder meldete sich wieder aus ihrem Missionseinsatz in Peru. Sie konnte ein tolles Projekt verwirklichen und mit Unterstützung von „Wir wollen helfen Zwettl“ zwölf Computer an vier Schulen in den Anden übergeben. Weiterlesen ⮕

Mitfahrbankerl: Gemeinsam statt einsam zum Ziel„Weinviertler Fünf“-Gemeinden schaffen Treffpunkte fürs Mitfahren und für die Kommunikation in den Orten. Weiterlesen ⮕

Jugendprojekt Kulturregion Melk: Startschuss für StreetworkerLEADER-Projekt um 380.000 Euro soll mit Vereinsunterstützung Jugendliche in Region besser fördern und unterstützen. Weiterlesen ⮕