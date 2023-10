Gemeindewandertag in Strengberg: Traditionelle Veranstaltung mit großer Teilnehmerzahl

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Eine gelungene Veranstaltung war auch heuer wieder der mittlerweile traditionelle Gemeindewandertag in Strengberg. 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich am frühen Nachmittag gemeinsam auf den Weg durch die Au. Dort besuchten die Wanderer und Wanderinnen verschiedene Kapellen, über die Altbürgermeister Ernst Vösenhuber spannende Hintergrundinformationen lieferte.

Stärken konnte man sich dann beim Brunnen in der Au, wo eine kleine Labstelle zum Verweilen lud. Der gemütliche Abschluss fand dann wieder beim Mostheurigen Schoder statt. „Es hat auch vom Wetter super gepasst und Jung und Alt waren dabei“, zog Maria Schoder, Obfrau des Dorferneuerungsvereins, Bilanz. Organisiert wurde die Veranstaltung, die auch 2024 ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender sein wird, wieder gemeinsam vom Dorferneuerungsverein und der Gemeinde. headtopics.com

