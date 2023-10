Gemeindestraße in Niederdörfl gesperrt

(Bezirk Klagenfurt Land) dafür gesorgt, dass die stark frequentierte Gemeindestraße, Verbindungsstraße zwischen Köttmannsdorfer Landesstraße (L 99) zur Wellersdorfer Straße (L 106), im Bereich der dortigen Brücke in Niederdörfl unterspült wurde.

Der Straßenabschnitt wurde daraufhin für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperre wird voraussichtlich eine Woche andauern.(Bezirk Klagenfurt Land) vom Rekagraben (Haus Nr. 21) nach Mostitz (Umleitung über die Wurdacher Straße) bis voraussichtlich Montag gesperrt.25.10.2023: Kampfhund ohne Maulkorb zerfleischt"Feni" auf Wiese.Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕

EZB legt erste Zinspause seit zehn Monaten einDie Inflation schwächt sich ab, die Sorge um die Konjunktur wächst. Die Euro-Währungshüter erhöhen die Zinsen vorerst nicht weiter. Weiterlesen ⮕