Gemeinderäte stimmten ab: Knappe Entscheidung zu Winterbetrieb am Venet

Landeck – Kann man in diesem Winter am Venet Ski fahren? Die Entscheidung dafür fiel im Landecker Gemeinderat Dienstagabend knapp aus. Zehn Gemeinderäte stimmten für eine Subvention in Höhe von 450.

000 Euro, mit der eine reduzierte Winteröffnung (ohne Venetbahn) sichergestellt werden kann, neun waren dagegen.Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden.

Burgfräulein und Knappe für Ritterburg gesuchtSpezielle Jobs werden im Bezirk Melk vergeben. Liebhaber des Mittelalters können auf der Burgruine Aggstein als Burgfräulein oder Knappe arbeiten. Weiterlesen ⮕

Krems: Mehr Stadtbusse auf Verbindung in den GewerbeparkEinstimmig votierten die Gemeinderäte für eine Taktverdichtung auf der Stadtbus-Linie 7, die das Zentrum mit dem Gewerbepark im Osten verbindet. Weiterlesen ⮕

Stripfing-Trainer überrascht mit Aufstellung gegen BregenzIm Spitzenspiel gegen Bregenz fehlten einige Routiniers, darunter auch Spielmacher Christian Gartner. Kapitän Kürsat Güclü saß zunächst auf der Bank. Trainer Christian Wegleitner begründete die Entscheidung mit mangelnder Frische und Fitness. Güclü kam in der 64. Minute ins Spiel und konnte den Ausgleichstreffer erzielen. Weiterlesen ⮕

Keine oberirdischen Gleise mehr: Unterflurlösung für Betroffene 'längst überfällig'Unterirdische Gleise im Unteren Rheintal: Land und Gemeinden einigen sich auf 'längst überfällige' Lösung. Betroffene Bürger begrüßen die Entscheidung und hoffen auf eine rasche Umsetzung. Weiterlesen ⮕

Die Klimaschützer und der Krieg: Zerreißprobe für Fridays for FutureEinst brachten sie Millionen Menschen auf die Straße, nun stehen sie vor ihrer bisher größten Zerreißprobe: Der Gaza-Krieg droht die internationale Klimabewegung Fridays for Future (FFF) zu spalten - und zwingt die deutsche Sektion zu einer drastischen Entscheidung. Weiterlesen ⮕

Natürliche Arrangements und Farbenreichtum liegen heuer im TrendDie NÖ Floristikfachgeschäfte und Gärtnereien sorgen zu Allerheiligen für stilvollen und vor allem individuellen Grabschmuck. Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck: „Im Trend sind auch in diesem Jahr wieder natürliche Materialien.“ Weiterlesen ⮕