Gemeindemitarbeiter reparieren Brücke kostengünstig

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

urch das Engagement zweier geschickter Gemeindemitarbeiter war die Brückenreparatur rasch und kostengünstig erledigt. Die Gemeinde Hohenberg nahm eine Begehung der öffentlichen Brücken vor und erstellte ein aktuelles Brückenkataster. Dabei zeigte sich: Die Dürntalbrücke ist sanierungsbedürftig.

Die Gemeinde reagierte rasch: Bei dieser Brücke wurden die beiden alten Holz-Geländer abgetragen und durch neue Holz-Geländer ersetzt. Die Materialkosten betrugen rund nur 1.000 Euro, da diese die Gemeindearbeiter Reini Kalteis und Patrick Brandauer selbst gebaut haben. headtopics.com

„Ich bin froh, engagierte Mitarbeiter am Bauhof zu haben. Mit ihrem Fachwissen haben sie die Kosten deutlich niedrig gehalten“, ist Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer erfreut und merkt dazu an: „Wir versuchen – sofern möglich - vieles in eigener Hand zu erledigen. Neben den Urnenhainen sind es auch hier einige öffentlichen Brücken, die wir selbstständig instand setzen.“

Weiterlesen:

noen_online »

Brücke in Doislau nach Mängeln wieder für Verkehr freigegebenNachdem bei routinemäßigen Kontrollen Mängel an einer Brücke in Doislau festgestellt wurden, wurde die Brücke umgehend für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gesperrt. Nun wurde die Brücke fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben. Weiterlesen ⮕

Sechs Jahre alter Einbruch in Persenbeug-Gottsdorf geklärtEin Einbruchsdiebstahl aus dem Jahr 2017 konnte nun, dank Kommissar DNA, geklärt werden. Weiterlesen ⮕

Gemeindestraße in Niederdörfl gesperrtDie stark frequentierte Gemeindestraße in Niederdörfl wurde aufgrund von Unterspülungen im Bereich der Brücke gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich eine Woche andauern. Weiterlesen ⮕

Dank KI: Letztes 'neues' Lied der Beatles erscheint am 2. NovemberDer Song 'Now And Then' basiert auf einem Demo von John Lennon. Seine Stimme wurde mit KI bearbeitet. Weiterlesen ⮕

Ammoniakaustritt bei Entladevorgang - Zwei Mitarbeiter leicht verletztBeim Entladen eines Lkw-Aufliegers trat Ammoniak aus und verursachte Atemwegsreizungen bei zwei Mitarbeitern. Dank des Notfallkonzepts konnte der Ammoniakaustritt begrenzt und gestoppt werden. Die verletzten Arbeiter wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein fachkundiger Techniker der EnBW unterstützte die Feuerwehr bei den Einsatzmaßnahmen. Weiterlesen ⮕

Sturm Graz erkämpft Unentschieden gegen Atalanta BergamoSturm Graz hat in Unterzahl einen Punkt gegen den Favoriten Atalanta Bergamo geholt. Trotz eines Rückstands von 1:2 konnten die Steirer dank eines Elfmeter-Tors ausgleichen. Sturm Graz hat damit weiterhin die Chance auf den Aufstieg in der Europa League. Weiterlesen ⮕