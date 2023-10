Gemeindemandatare der Pfarre Steinakirchen feiern gemeinsame heilige Messe zum Nationalfeiertag

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Pfarrer Hans Lagler (vorne, Mitte) mit den Gemeindemandataren der drei Gemeinden der Pfarre Steinakirchen und den Gemeindeoberhäuptern, vorne, von links: Bürgermeister Friedrich Salzer (Wolfpassing), Vizebürgermeisterin Iris Steindl (Steinakirchen), Bürgermeister Franz Sonnleitner (Wang) und der designierte künftige Steinakirchner Bürgermeister Christian Lothspieler.

m Nationalfeiertag treffen sich Gemeindemandatare der Pfarre Steinakirchen zur gemeinsamen heiligen Messe. Der Nationalfeiertag wird in Steinakirchen mit einer schönen Tradition gefeiert. Es gibt ja die besondere Situation, dass sich im großen Pfarrgebiet mit Wang, Steinakirchen und Wolfpassing drei politische Gemeinden befinden. An diesem Festtag kommen daher die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit ihren Bürgermeistern in die Kirche, um gemeinsam ein heilige Messe zu feiern. headtopics.com

