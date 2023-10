Gemeinde Sommerein ergreift Maßnahmen gegen vermehrte Nutzung des Sammelplatzes

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

a die Abgabestelle auch von Bewohnern umliegender Gemeinden und Gewerbetreibenden immer stärker frequentiert wird, sieht sich die Gemeinde zu Maßnahmen gezwungen. Als einzige Gemeinde im Bezirk, unterhält die Marktgemeinde Sommerein einen großen Sammelplatz für Strauch- und Grünschnitte beim örtlichen Wertstoffsammelzentrum, der jederzeit befahren werden kann. Dort konnten bis jetzt ganzjährig Tag und Nacht Abfälle vom Rasenmähen oder Strauchrückschnitt abgeliefert werden.

„Dies hat bis jetzt ausgezeichnet funktioniert“, erklärt Bürgermeister Karl Zwierschitz (SPÖ) und erläutert weiters: „Die Menschen haben sich sehr diszipliniert verhalten. Niemand hat dort Sperr- oder Sondermüll deponiert. headtopics.com

Als logische Konsequenz hat man sich nun auf Gemeindeebene dazu entschieden, die Abgabe von Grünschnitten zu regulieren. Die Bevölkerung wird demnächst darüber offiziell informiert werden, dass der Sammelplatz gesperrt und eingezäunt wird und nur mehr zu gewissen Öffnungszeiten besuchbar ist. Als Kompromiss wird man diese adaptieren - so wird ab 1. Jänner 2024 die Sammelstelle jeden Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

Zusätzlich ist eine Öffnung während der Saisonarbeiten angedacht- eventuell immer dienstags. Bis Jahresende soll zudem eine Beleuchtungsanlage installiert werden, da es im Herbst früher dunkel wird. Zwierschitz: „Es tut mir sehr leid für unsere Bevölkerung, dass wir das Serviceangebot einschränken müssen, aber aus Kosten- und arbeitstechnischen Gründen ist es einfach nicht mehr stemmbar. headtopics.com

