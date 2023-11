Geiselnahme in Japan: Nervenkrieg mit Polizei geht glimpflich zu Ende

Nach stundenlangem Nervenkrieg ist eine Geiselnahme in Japan glimpflich zu Ende gegangen. Polizisten nahmen den Kidnapper am späten Dienstagabend fest, nachdem er sich seit dem frühen Nachmittag mit mindestens zwei Geiseln in einem Postamt verschanzt hatte. Berichten zufolge handelt es sich um einen etwa 80 Jahre alten Mann.

Sein Motiv war zunächst unklar, laut Polizei gibt es aber einen Zusammenhang mit mutmaßlichen Schüssen auf ein nahe gelegenes Krankenhaus, bei denen zwei Menschen verletzt wurden.Der offenbar mit einer Schusswaffe bewaffnete Mann hatte in dem Postamt in der Stadt Warabi im Metropolraum Tokio mehrere Geiseln genommen. Polizisten hielten telefonischen Kontakt zu dem Kidnapper, nach etwa fünf Stunden konnte eine junge Frau das Gebäude verlassen.

Vor der Geiselnahme waren in einem Krankenhaus in der nahe gelegenen Stadt Toda zwei Menschen verletzt worden, nachdem offenbar von der Straße aus Schüsse auf die Klinik abgegeben worden waren. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich bei dem Verdächtigen vom Krankenhaus um den späteren Geiselnehmer handle, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung. headtopics.com

Laut dem Sender Fuji TV untersucht die Polizei zudem eine mögliche Verbindung zwischen dem Geiselnehmer und einem Feuer in einem Wohngebäude in Toda einige Stunden zuvor. (APA/AFP)

