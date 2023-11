Geimpft, ungeimpft, zerstritten: Erinnerungen an Pandemie polarisieren

Dass die Coronapandemie weltweit für Streit und Polarisierung gesorgt hat, war durchaus fühlbar - bei Demos auf der Straße, manchmal auch in der eigenen Familie. Jetzt hat ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im FachjournalDas Ergebnis: Gegen SARS-CoV-2 geimpfte Leute überschätzen nach der Pandemie ihre Angst vor einer Infektion während der Gesundheitskrise, ungeimpfte Menschen bagatellisieren sie eher.

Ein Team um Philipp Sprengholz vom Institut für Psychologie der Universität Bamberg (Deutschland) wertete vier Befragungen von 10.800 Menschen aus elf Ländern weltweit inklusive Österreich aus. Dort gaben die Menschen etwa im ersten Jahr der Pandemie (2020) an, wie hoch sie die Gefahr und wie gerechtfertigt sie die Maßnahmen empfanden.

Die Erinnerungen der Menschen waren durchwegs verzerrt und zwar je nach dem Impfstatus in unterschiedliche Richtungen: Geimpfte Leute überschätzten ihr damals persönlich wahrgenommenes Risiko einer Infektion und ihr Vertrauen in die Wissenschaft, so die Forscher. Nicht geimpfte Menschen unterschätzten hingegen beides tendenziell. Die Erinnerungen verbesserten sich teilweise, wenn man den Befragten Geld für besonders gutes Gedächtnisvermögen auszahlte. headtopics.com

"Die Ergebnisse zeigen, dass es systematische Unterschiede darin gibt, wie sich Menschen an die Pandemie erinnern, obwohl sich ihre damaligen Einschätzungen oftmals gar nicht stark voneinander unterschieden", so Luca Henkel von der Universität Chicago (USA). Die verzerrte Wahrnehmung der Vergangenheit würde die gesellschaftliche Polarisierung fördern und die Vorbereitung auf kommende Krisen behindern.

Je mehr Wert die Menschen auf ihren Impfstatus legten, umso unrealistischer waren ihre Erinnerungen. Bei einer stärkeren Unterschätzung der damaligen Risikowahrnehmung wurden auch die politischen Maßnahmen als weniger angemessen wahrgenommen."Wenig überraschend gaben diese Befragten auch an, dass sie nicht beabsichtigen, Bestimmungen in zukünftigen Pandemien zu befolgen", schrieben die Forscher. headtopics.com

