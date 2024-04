Geheim-Radar gegen Temposünder in Bad Ischl

Das Geheim-Radar ist für viele Gemeinden die letzte Lösung. Mehr und mehr Kommunen setzten darauf im Kampf gegen Temposünder. Die moderne Technologie ist ganz unauffällig in unscheinbar wirkenden Pkw versteckt. Eingesetzt werden die Fahrzeuge vor allem in Wohngebieten, wo sie verborgen zwischen anderen Pkw parken. Die Bezirkshauptstadt gibt die Platzierung der Geräte monatlich im Internet bekannt. In Bad Ischl sorgt ein mobiles Geheim-Radar in der Innenstadt für Wirbel. Das Gerät befindet sich jetzt in der Götzstraße.

