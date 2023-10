Gegen Hartberg muss der erste Saisonsieg von Austria Lustenau Wirklichkeit werden

Der Ticker vom Spiel SC Austria Lustenau vs TSV Hartberg SC Austria Lustenau – TSV Hartberg Sonntag – das gelang den Lustenauern bei mind. zwei BL-Duellen gegen kein anderes Team. Für Lustenau war das 5:1 gegen Hartberg am 32. Spieltag der vergangenen Saison der höchste Sieg seit der BL-Rückkehr. Fünf Tore erzielten die Lustenauer in einem BL-Spiel sonst nur noch am 2. August 1997 beim 5:0 gegen den FC Flyeralarm Admira.

Der TSV Egger Glas Hartberg verlor zwar das letzte Auswärtsspiel beim SK Puntigamer Sturm Graz (1:2) holte aber aus den ersten fünf Auswärtsspielen acht Punkte (wie 2021/22) – nie mehr. Der Punkterekord der Oststeirer nach den ersten sechs Auswärtsspielen in einer Saison der ADMIRAL Bundesliga liegt bei neun Punkten (21/22).

Am ersten Spieltag erzielte Lukas Fridrikas, dank Doppelpack gegen den TSV Egger Glas Hartberg, sein 17. Tor in der ADMIRAL Bundesliga – alle für den SC Austria Lustenau. Er stellte damit den Klubrekord von Tamas Tiefenbach ein. Gegen den TSV Egger Glas Hartberg traf er fünfmal – sein persönlicher Höchstwert gegen einen Gegner in der Bundesliga. headtopics.com

Im ersten Duell hatte es in der 1. Runde am Ende ein 2:2-Remis gegeben. Seitdem hat sich Hartberg auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet. Erst der SK Sturm beendete in der Vorwoche die Serie der Oststeirer, die sieben Pflichtspiele ohne Niederlage geblieben waren."Aber auch gegen Sturm war es ein Spiel, das schwer in Ordnung war", sagte Trainer Markus Schopp und bestätigte, dass es derzeit nicht an Selbstvertrauen fehle.

Auch Lustenau-Coach Markus Mader zollte dem Gegner Respekt."Die Hartberger haben sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt", betonte er."Sie haben immer wieder gute Ideen, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Im Kader stehen einige gute Individualisten, die es gilt in den Griff zu bekommen". headtopics.com

