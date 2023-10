Gefechte, Explosionen: Reporter über schlimme Gaza-Lage

Mit der Ausweitung der Bodeneinsätze im Gaza-Streifen hat laut Premier Netanjahu die"zweite Etappe des Krieges" begonnen.hat Bewohner im Norden des Gazastreifens erneut zur Evakuierung in den Süden des Gebiets aufgefordert. Mit der Ausweitung der Bodeneinsätze im Gaza-Streifen hat laut Premier Benjamin Netanjahu die"zweite Etappe des Krieges" begonnen.

Ziel ist zum einen die Zerstörung der militärischen und politischen Fähigkeiten der Hamas. Als zweites Ziel wird immer wieder die Befreiung der Geiseln genannt. 240 Menschen befinden sich derzeit noch in der Gewalt der Hamas.Angehörige der Geiseln sind skeptisch. Sie fordern, dass diese zuerst befreit werden, bevor die Militäroperationen im Gaza ausgebaut werden. Die Geiselfamilien gewinnen damit immer mehr an Unterstützung.

Die palästinensische Zivilbevölkerung wurde mehrmals aufgefordert in den Süden zu fliehen.Die Hamas versucht das zu verhindern. Viele Menschen trauen sich laut Cupal nicht mehr und haben durch die Dauerangriffe Angst, alles zu verlieren.Eine Österreicherin von"Ärzte ohne Grenzen", die sich im Süden des Gaza-Streifens befindet, hat auch von Bombardements im Süden berichtet.Zudem kommt massiver Druck aus dem Weißen Haus. headtopics.com

Die arabischen Länder der Region, allen voran Ägypten und Jordanien, weigern sich, Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen.Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem"langen Krieg für Israel".

