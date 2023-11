Gefälschte Bilder und Nachrichten manipulieren unsere Sicht auf den Krieg

Gefälschte Bilder und Nachrichten infiltrieren unsere Aufmerksamkeit, heizen Emotionen an und manipulieren unsere Sicht auf den Krieg, auf Flüchtlinge, auf die Politik. Irgendwo ist dieses Bild fast jedem untergekommen: eine Hausmauer in Paris , auf der mit blauer Farbe ein oder mehrere Davidsterne gesprayt wurden. Fotos davon gingen seit Ende Oktober durch alle internationalen Medien , natürlich auch in Österreich.

Sie riefen Erinnerungen an die Judenverfolgung hervor und schürten so Angst vor antisemitischen Angriffen. Die Paris er Staatsanwaltschaft begann eine Untersuchung, und die Bürgermeisterin des 14. Bezirks in Paris erinnerte an die Judensterne der Nazis, die „zur Vernichtung von Millionen Juden geführt haben“. Die Öffentlichkeit in Frankreich – aber nicht nur hier – war nachvollziehbarerweise alarmiert. Auch dahinter steckte eine Fake-News-Aktion, um Medien und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Mittlerweile ist klar: Die Meldung ist ein besonders raffinierter Fall von Fake News





