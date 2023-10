Gefährliche Pyrotechnik in Wiener Wohngebiet

Streifenbeamte und sprengstoffkundige Organe eilten am Mittwoch gegen 19.00 Uhr nach einer Alarmierung von Augenzeugen in die Herchenhahngasse im 21. Bezirk. Kurz zuvor hatten Unbekannte mit Pyrotechnik eine Wand eines Gemeindebaus so schwer bestätigt, dass ein) staunte selbst, als er am Mittwoch die verheerenden Schäden sah. Er wohnt seit Jahren in der Nähe und weiß: Nicht nur vor Halloween wird heftig gezündelt.

Doch die Zustände in der wenig befahrenen Wohngegend im 21. Wiener Bezirk verschlechtern sich laut des Anrainers stetig:"Was hier vor und nach Neujahr seit Jahren abgeht, ist echt nicht mehr normal. Teilweise wird so laut mit Böllern und anderer Pyrotechnik in der Nähe geschossen, dass man daheim die Druckwellen spürt."

Und damit nicht genug:"Es ist seit Jahren leider immer schlimmer geworden, es gibt Überfälle und verschiedene andere Delikte. Jugendliche haben absolut keinen Respekt mehr vor anderen Leuten – und das hat es früher nicht gegeben!" Vor allem unter der Woche kommt es nachmittags regelmäßig zu schussartigen Geräuschen,"denn wenn die Schule hier in der Nähe aus hat, passiert immer etwas – vor allem wird viel geschossen. headtopics.com

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!an Jugendliche, aber auch Eltern. Viele vermeintlich"harmlose Streiche" hätten nämlich schwerwiegende Folgen:"Machen Sie ihre Kinder aufmerksam, dass oftmals eine als Streich gemeinte Handlung einen gerichtlich strafbaren Tatbestand darstellen kann.

Weiterlesen:

Heute_at »

Blaulicht-Vorführungen mit Biss am Wiener RathausplatzDie Helfer Wiens zeigten vor dem Rathaus, was sie können. Zur Auflockerung gab es Live-Kostproben von Wiener Top-Musicals wie 'Elisabeth'. Weiterlesen ⮕

4C der Sta. Christiana Wiener Neustadt auf Projektwoche in LoosdorfZum Abschluss ihrer Projektwoche wurden die Schülerinnen und Schüler zu Rittern geschlagen. Weiterlesen ⮕

Wiener Cybercrime-Beratung behandelte 800 BetrugsfälleVor einem Jahr wurde in Wien eine Cybercrime-Hotline eingeführt, die als erste Anlaufstelle für Fälle von Online-Kriminalität fungiert. Weiterlesen ⮕

Temposchwelle sorgte für Aufregung bei Autofahrern in Wiener NeustadtWeiter Diskussion um Verkehrskonzept für die ganze Siedlung hinter der Pottendorfer Straße. Weiterlesen ⮕

Das BG Babenbergerring Wiener Neustadt öffnete seine TürenRund 1.000 Besucherinnen und Besucher kamen am Samstag zum Tag der offenen Tür am Bundesgymnasium Babenbergerring. Weiterlesen ⮕

Hannes Winkler: Ein großes Herz für kleine Gärten in Wiener NeustadtEin Besuch bei Hannes Winkler, dem „Mister Kleingarten“ Wiener Neustadts. Weiterlesen ⮕