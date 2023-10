Gefahr im Verzug: Zwei Bäume müssen in Horn gefällt werden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Stadtrat Manfred Daniel und Bürgermeister Gerhard Lentschig (v.l.) beim Lokalaugenschein am 27. November. Die Kastanie beim Zwinger muss weg. Hier soll im Zuge der Neugestaltung des Platzes im Frühjahr ein neuer Baum gepflanzt werden.

n Horn müssen zwei Bäume, die an prominenten Plätzen in der Stadt stehen, wegen „Gefahr in Verzug“ gefällt werden. Bauhof-Mitarbeiter werden am 6. November die Bäume fällen. Gefahr im Verzug! Die Rosskastanie beim Zwinger in der Allee in der Robert-Hamerling-Straße beim Durchgang zur Innenstadt und die Robinie am Spielplatz in der Spitalgasse sind schnellstmöglich zu fällen - das stellte Gutachter Andreas Raab im Rahm einer Baumkontrolle fest. Dabei wurde an den beiden Bäumen ein holzzersetzender Pilz (Brandkrustenpilz), Stockfäule, Höhlungen und Risse am Stammfuß und im Wurzelbereich entdeckt. headtopics.com

„So leid es uns auch tut, diese wunderschönen, ortsbildprägenden Bäume zu entfernen, wir müssen schnell handeln“, erklärte Bürgermeister Gerhard Lentschig bei einem NÖN-Lokalaugenschein. „Hier ist absolute Gefahr im Verzug“, berichtete dabei der zuständige Stadtrat Manfred Daniel. Am 6. November rücken daher die Mitarbeiter des Bauhofs an und werden die beiden Bäume „für die öffentliche Sicherheit“ entfernen.

„Von außen kann man kaum etwas feststellen, aber der Fällungsauftrag der Behörde ist unmissverständlich. Wir werden nach der gerade in Planung befindlichen Umgestaltung des Areals vor dem Durchgang im Frühjahr 2024 einen neuen Baum setzen“, erklärte Stadtrat Daniel. Bürgermeister Lentschig meinte: „Leider ist es so, dass auch Bäume ein biologisches Ablaufdatum haben. headtopics.com

