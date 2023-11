Geburtstagskonzert: Nitschs Neunte im Musikverein

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins feierten NÖs Tonkünstler gestern, Dienstag, Abend den 85. Geburtstag von Kompositionskünstler Hermann Nitsch.osthumer Triumph für Hermann Nitsch: Im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins wurde die Neunte Symphonie des im Vorjahr verstorbenen Aktionskünstlers und Komponisten zur Aufführung gebracht.

Es war ein besonderer Abend im Goldenen Saal: Das Tonkünstler-Orchester NÖ unter der Leitung des jungen, international bereits erfolgreichen Dirigenten Patrick Hahn präsentierte ein sehr spezielles Programm, das ganz im Zeichen des Gedenkens an Hermann Nitsch stand, dessen Neunte („Die Ägyptische“) den spektakulären Höhepunkt im zweiten Teil des Abends bildete. headtopics.com

Vor der Pause erklangen mit den Sechs Stücken für Orchester op. 6 von Anton Webern (vor 110 Jahren beim legendären „Skandalkonzert“ im selben Saal aus der Taufe gehoben), Richard Wagners Vorspiel zu „Tristan und Isolde“ sowie dem „Poème de l'Exstase“ von Alexander Skrjabin drei Werke, die für Nitschs musikalisches Universum von zentraler Bedeutung waren.

Die bereits 2009 im Nitsch Museum Mistelbach uraufgeführte Symphonie ist wohl nur im Kontext mit dem Konzept des Orgien-Mysterien-Theaters wirklich nachvollziehbar. Schichtklänge und volksmusikalische Einsprengel - von der Blasmusikkapelle Zellerndorf effektvoll beigesteuert - bilden die Substanz des Werks. Einen Skandal gab es diesmal nicht, auch wenn manche altgediente Musikvereins-Besucher leicht irritiert wirkten: Der Schlussapplaus war frenetisch. headtopics.com

