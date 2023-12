Gebührenerhöhung in Groß Gerungs sorgt für Diskussionen

Die geplante Erhöhung der Kanalgebühren in Groß Gerungs wird weiterhin kontrovers diskutiert. Ein Einheitssatz von 2,45 Euro wurde bereits festgelegt, jedoch gibt es Widerstand von Gemeinderat Markus Kienast (GERMS), der die Berechnungen der Gemeinde anzweifelt und einen günstigeren Satz vorschlägt. Kienast hat eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht.





