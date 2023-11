Geballte Ladung Kunst unter einem Dach

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary (links) und Wirtin Claudia Müller mit den ausstellenden Künstlern bei den Tag des offenen Ateliers im Gasthaus Demel. as Gasthaus Demel war Plattform für eine geballte Ladung Kunst zu den Tagen der offenen Ateliers. Von Malerei über Bildhauer bis zu Rebstockskulpturen und Keramik erlebten die Gäste Kunstgenuss unter einem Dach.

Einige der teilnehmenden Künstler haben schon im Gasthaus Demel ausgestellt, die anderen folgen vielleicht noch. Zu den Tagen der offenen Ateliers gelang es Wirtin Claudia Demel, eine geballte Ladung Kunst unter ihrem Dach zu vereinen. headtopics.com

Da gab es Malerei der unterschiedlichsten Stilrichtungen von Michaela Fallnbügl, Helene Zakall, Renate Zakall und dem Nachwuchstalent Sebastian Kamellor. Bildhauer Peter Bauer zeigte seine Werke und lud ein, sich selbst am Stein zu versuchen. Was alles aus Rebstöcken entstehen kann, war bei Leopold Rimser zu sehen. Töpferin Gertrude Polz war ebenso vertreten wie MissWitty Christine Ehm. Den Gästen, darunter ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary, hat es gefallen.

Pkw landete auf dem DachIn den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Krenstetten am Dienstag zu einem Unfall auf der B 122 alarmiert. Weiterlesen ⮕

Schwerer Verkehrsunfall: Fahrzeug überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegenBei einem schweren Verkehrsunfall kam ein Fahrzeug von der Straße ab und überschlug sich, bevor es auf dem Dach zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde von den Rettungskräften befreit und erstversorgt. Anschließend wurde er ins Universitätsklinikum nach St.Pölten gebracht. Die Feuerwehr führte die Bergung des Fahrzeugs durch. Weiterlesen ⮕

Nö: Drei Szenarien bei Unterabschnittsübung in Kottingbrunn: BMA, Personenrettung vom Dach, SchadstoffaustrittKOTTINGBRUNN (NÖ): Im Einsatz ist manchmal Teamwork gefragt, um den Notfall sicher und positiv abschließen zu können. Weiterlesen ⮕

Steirerin des Tages:Sie macht den besten Allerheiligenstriezel des LandesLuftig leichte Kunst des Flechtens: Monika Sommer aus Buch-St. Magdalena bei Hartberg holte sich erneut den Sieg bei der Striezel-Landesprämierung. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung WienAm Dienstag kam es zu einem schweren Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Wien. Ein Fahrzeug überschlug sich auf regennasser Fahrbahn und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes befreit und ins Krankenhaus gebracht. Weiterlesen ⮕

Hikades neuer Protest: Ex-Stadtrat sprayte am Manker FriedhofEx-Stadtrat Anton Hikade griff zur Spraydose und besprühte Bäume und einen Teil der Friedhofsmauer in Mank. „Aus Protest“, sagt er. „Sachbeschädigung“ steht hingegen auf seiner Ladung der Exekutive. Weiterlesen ⮕