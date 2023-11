GDL erklärt Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat bereits nach der zweiten Gesprächsrunde mit der Deutschen Bahn (DB) die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt. Zugleich kündigte sie am 24. 11. in Berlin neue Warnstreiks bei der Deutschen Bahn an. In Österreich war zuletzt der grenzüberschreitende Verkehr mit dem Nachbarland betroffen, auch Nachtzüge fielen beim letzten Warnstreik aus.

Mit der Arbeitgeber-Seite seien aktuell keine Kompromisse zu finden, sagte GDL-Chef Claus Weselsky in Berlin. Er kündigte an, dass die Gewerkschaft den Bahnverkehr erneut bestreiken werde. Genaue Termine für mögliche Warnstreiks nannte er zunächst nicht. Die Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern über unbefristete Streiks läuft noch, das Ergebnis wird Ende Dezember erwartet. Wenn 75 Prozent der Abstimmungsteilnehmer unbefristeten Arbeitskämpfen zustimmen, darf die GDL auch dieses Druckmittel im Tarifstreit einsetzen.Die Tarifverhandlungen hatten erst vor zwei Wochen mit der ersten Runde begonne





