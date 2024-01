Gazastreifen wird nach Krieg von Palästinensern regiert werden

Der Gazastreifen wird laut Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant nach Ende des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas von Palästinensern regiert werden. 'Palästinenser leben im Gazastreifen und daher werden Palästinenser ihn in Zukunft regieren', sagte Gallant am Montag bei einer Pressekonferenz. 'Die künftige Regierung in Gaza muss aus dem Gazastreifen hervorgehen.' UNO-Generalsekretär António Guterres äußerte indes Sorge vor einer Ausweitung des Kriegs.

Nach dem Ende des Krieges werde vom Gazastreifen 'keine militärische Bedrohung' mehr ausgehen, führte Gallant weiter aus. 'Die Hamas wird nicht in der Lage sein, im Gazastreifen zu herrschen und als Militärmacht zu fungieren.' Die künftige Regierung werde eine 'zivile Alternative' sein. Zugleich solle die israelische Armee freie Hand haben, um israelische Bürger zu schützen. 'Ich bin zutiefst besorgt von dem, was sich da entfaltet', warnte Guterres am Montag in New York vor einem Übergreifen des Konflikts auf die weitere Region





