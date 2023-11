Gazastreifen: 31 Österreicher nach Ägypten gebracht

Bei den 31 Österreichern und Österreicherinnen, die am Nachmittag über den am Mittwoch dafür geöffneten Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens nach Ägypten ausreisen konnten, handle es sich hauptsächlich um Doppelstaatsbürger, die in Gaza ihren Lebensmittelpunkt haben oder auf Familienbesuch waren, darunter zehn Minderjährige, so das Außenministerium.

Auch ein Mitarbeiter des österreichischen Vertretungsbüros Ramallah samt Familie sowie zwei österreichische Ärztinnen, die für eine internationale Organisation in Gaza tätig waren, seien darunter. Den Menschen gehe es „den Umständen entsprechend gut, sie sind physisch wohlauf“. An Ort und Stelle sei noch eine Handvoll ausreisewilliger Österreicher und deren Angehörige.

Ägypten hat ein Feldlazarett in Scheich Suweid eingerichtet, etwa 15 Kilometer von Rafah entfernt. Die schwersten Fälle sollen in Krankenhäuser in der Region Sinai und bis nach Ismailia gebracht werden. 19 Personen der ersten Gruppe sollen in kritischem Zustand sein. Laut der Hamas wurden mehr als 20.000 Menschen bisher im Gazastreifen verletzt. 1,4 Millionen Menschen sind nach UNO-Angaben auf der Flucht. headtopics.com

Laut eigenen Angaben kann Israels Armee noch nicht sagen, wie viele Zivilisten und Zivilistinnen im Flüchtlingslager Dschabalija getötet wurden. Die im Gazastreifen herrschende Hamas verschanze sich dort absichtlich hinter ziviler Infrastruktur, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Mittwoch vor Journalisten. „Sie wollen dieses Bild der Zerstörung.“ Er sprach von einem Dilemma für die Armee.

Aufnahmen zeigen die verheerenden Folgen des Angriffs, bei dem Armeeangaben zufolge auch Tunnel der Hamas einstürzten und einen Krater hinterließen. Unter den Opfern sind nach palästinensischen Angaben viele Zivilisten. Die Kämpfe im Gazastreifen richteten sich aber nicht gegen die dortige Zivilbevölkerung, so Hagari, der erneut an die Menschen in Dschabalija und anderen Gebieten im Norden des Küstengebiets appellierte, sich in den Süden zu begeben. headtopics.com

