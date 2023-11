Gaza: WHO warnt vor „Gesundheitskatastrophe“

Es drohe eine „Katastrophe für die öffentliche Gesundheit“, heißt es von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Er bestehe die Gefahr von Todesfällen, die nicht direkt mit der Bombardierung im Zusammenhang stehen.„Es ist eine drohende Katastrophe für die öffentliche Gesundheit, die durch die Massenvertreibung, das Leben auf engstem Raum und Schäden an der Wasser- und Sanitärinfrastruktur droht“, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Dienstag.

Die israelische Armee konzentriert sich nach eigenen Angaben jetzt auf die Tunnelsysteme der Hamas im Gazastreifen. Innerhalb des vergangenen Tages seien schätzungsweise 300 Ziele angegriffen worden einschließlich Rampen zum Abschuss von Raketen und andere militärische Einrichtungen der „terroristischen Hamas-Organisation“, erklärte das israelische Militär am Dienstag.Israel meldete am Dienstag auch wiederholte Angriffe auf Hisbollah-Stellungen im Libanon.

In den Tagen zuvor waren nach Angaben der Armee erneut Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. An der israelisch-libanesischen Grenze kommt es seit Beginn des Gaza-Krieges zu Kampfhandlungen. Auf beiden Seiten gab es bereits Tote. Die Hisbollah hat Verbindungen zur im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas. headtopics.com

Netanjahu sagte, in jedem Krieg gebe es ungewollte zivile Opfer. Israel habe den Krieg nicht begonnen, werde ihn aber gewinnen – der Einsatz im Gazastreifen sei ein Kampf zwischen „Zivilisation und Barbarei“. Er rief die Verbündeten auf, Israel zu unterstützen. Eine Waffenruhe wäre für ihn eine „Kapitulation vor der Hamas“.„So wie die USA nach der Bombardierung von Pearl Harbor oder dem Terroranschlag vom 11.

Das US-Außenministerium forderte Israel unterdessen auf, die Gewalt jüdischer Siedler im besetzten Westjordanland gegen Palästinenser zu stoppen. Es müssten Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Einwohner getroffen werden. Man habe der israelischen Regierung klargemacht, dass die Angriffe der Siedler inakzeptabel seien und dass sie zur Verantwortung gezogen werden müssten. headtopics.com

Hamas entführt 239 Menschen in den GazastreifenDie Hamas hat 239 Menschen in den Gazastreifen entführt, darunter auch Dutzende Arbeiter aus Thailand. Die Hamas fordert die Freilassung aller palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Weiterlesen ⮕

'Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden' - Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen fortgesetztDie israelische Armee hat einem Militärsprecher zufolge ihren Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen am Dienstag fortgeführt. Weiterlesen ⮕

Hamas veröffentlicht weiteres Video von Geiseln - Panzer dringen offenbar in Stadtteil von Gaza einDie Hamas hat ein Video veröffentlicht, das angeblich drei weibliche Geiseln zeigt. Bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen blockiert die israelische Armee offenbar eine wichtige Verkehrsachse.... Weiterlesen ⮕

Bodeneinsatz in Gaza: Israel meldet neue Gefechte mit HamasNach der Ankündigung Israels, die Bodeneinsätze im Gazastreifen „schrittweise“ auszuweiten, hat die israelische Armee am Sonntag neue Gefechte mit bewaffneten Kämpfern der Hamas in Nordgaza gemeldet. Diese hätten auf israelische Truppen geschossen, in der Folge seien sie getötet worden, teilte die Armee via Telegram mit. Weiterlesen ⮕

Vermisste deutsche Hamas-Geisel Shani Louk ist totDie am 7. Oktober von der Hamas entführte Frau sei in gutem Zustand und habe ihre Familie bereits getroffen, teilte die Armee am Montag auf Twitter (X) mit. Demnach war die Befreiung in der Nacht. Auf einem vom Militär verbreiteten Bild war sie in den Armen ihrer Familie zu sehen. Israel hatte am Wochenende eine neue Phase im Krieg gegen die Hamas eingeläutet. Vormarsch im Gazastreifen Neben massiven Luftangriffen weiteten die israelischen Truppen auch am Boden die Einsätze aus. Medienberichten zufolge sollen sie etwa drei Kilometer in den Gazastreifen vorgestoßen sein. Terrorangriff am 7. Oktober Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1.400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mindestens 239 weitere wurden laut israelischer Armee in den Gazastreifen verschleppt. Die Armee geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die meisten der Geiseln noch am Leben sind. Unter den Entführten sind dem Militär zufolge mehr als 20 Kinder und Jugendliche. 40 weitere Menschen gelten seit den Terroranschlägen noch als vermisst. Wegen des schlimmen Zustands vieler Leichen ist auch die Identifikation noch nicht abgeschlossen Weiterlesen ⮕

Israels Armee weitet Bodeneinsätze ausIsraels Armee hat nach eigenen Angaben ihre im Gazastreifen eingesetzten Truppen verstärkt und erneut Hunderte Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Die Armee erneuerte am Sonntag ihre Aufforderung an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, in den Süden des Küstengebiets zu flüchten. Weiterlesen ⮕