Gars ist für Eislauf-Saison gerüstet

or wenigen Tagen haben die Vorbereitungen für die neue Saison am Eislaufplatz Gars begonnen. Auch wenn die Temperaturen noch nicht winterlich sind, Eislaufen kann man demnächst auf jeden Fall. „Wir sind gerüstet“, sind sich Cornelia Grabl, die Obfrau des Vereins Eislaufplatz Gars, und ihre Stellvertreterin Paula Uitz einig, „wir haben schon mit dem Eismachen begonnen. Täglich dreimal wird aufgespritzt und abgezogen, wobei uns Eisstockschützen und Eishockeyspieler tatkräftig unterstützen, sodass wir bis zum Start am 4. November eine zumindest drei Zentimeter dicke Eisschicht haben.

An besagtem Tag beginnt die mittlerweile 29. Saison auf dem überdachten Platz um 14 Uhr mit dem Publikumseislaufen bis 18.30 Uhr, ab 19 Uhr ist Abendeislaufen. Täglich außer Montag ist dann immer am Nachmittag für alle geöffnet, die Abendstunden bleiben den Eisstockschützen bzw. den Eishockeyspielern vorbehalten. headtopics.com

„Die Preise haben wir heuer wegen der gestiegenen Energiekosten leider etwas erhöhen müssen, etwa um fünf Prozent“, weiß Grabl. „Für einen Nachmittag zahlen Kinder und Erwachsene um 20 Cent mehr, nämlich 3,40 bzw. 4,30 Euro, die Saisonkarte für Familien - zwei Erwachsene und drei Kinder - kostet um acht Euro mehr, und zwar 168 Euro.

Stichwort Energiekosten: Wie wirken sich die auf den Betrieb aus? „Bis Jahresende läuft unser günstiger Vertrag mit der EVN, was danach kommt, wird sich demnächst entscheiden“, so Grabl. „Die Union wird mit dem Stromlieferanten einen neuen Termin aushandeln.“ Dass aber im Jänner und Feber (Saisonschluss ist am 25. headtopics.com

