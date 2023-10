Ganzjahres-Tourismus in Tirol als Schlüssel gegen Personalmangel

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Ötztal-Tourismus-Chef Oliver Schwarz über Sölden: „Piste ist in sensationellem Zustand“Oliver Schwarz, Direktor von Ötztal Tourismus, bei „Tirol Live“ zu Ski-Weltcup, der Macht der Bilder, den Aussichten für die Wintersaison und dazu, warum der Klimawandel den Sommer beflügeln könnte. Weiterlesen ⮕

Erfolge für Rennrodler des WSV Prein in TirolDie Rennrodler des WSV Prein waren in Tirol erfolgreich. Christian Kern und Andi Jagersberger gewannen Cups. Andreas Jagersberger dominierte in der Klasse Burschen I und holte sich beide Laufsiege und die Cup-Gesamtwertung. Elisabeth Jagersberger wurde in der Jugendklasse II Dritte. Christian Kern sicherte sich den Gesamtsieg in der Jugendklasse II. Johannes Jagersberger und Marc Mörwald erreichten gute Platzierungen bei den Junioren. Florian Flackl musste verletzungsbedingt pausieren und fiel in der Cup-Gesamtwertung zurück. Weiterlesen ⮕

Austria Salzburg in Tirol: „Es heißt: Wir kommen und es braucht Polizei“Hochsicherheitsspiele in Tirol? Bei Austria Salzburg ist man verwundert. Die Reichenau heißt morgen bis zu 250 Gäste-Fans herzlich willkommen. Weiterlesen ⮕

Fortführung von „Tirol Zuschuss“ unklar: Teuerungsrat entscheidet über Förder-ZukunftMit 31. Oktober endet die Antragsfrist für den „Tirol Zuschuss“. Noch ist dessen Fortführung unklar. Die Liste Fritz sieht Bedarf gegeben, Kritik an Förderrichtlinie. Weiterlesen ⮕

Feuer in Achensee:Flammeninferno zerstörte eine Almhütte in Tirol vollständigDer Brand in der Buchauer Alm breitete sich von der Küche aus. Der Pächter verletzte sich, als er versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Weiterlesen ⮕

Riesiges Wespennest in Dorf Tirol entferntMutige Feuerwehrmänner beseitigen ein gigantisches Wespennest in Dorf Tirol. Wespen entwickeln sich bei höheren Temperaturen schnell und sterben vor der kalten Jahreszeit. Es ist ratsam, Sicherheitsabstand zu halten und ein Notfallset für Allergiker mitzuführen. Weiterlesen ⮕