Gallei und Pross: Die jungen Torjäger aus Wiener Neustadt

Mit zwei Treffern brachte er Ortmann auf die Siegerstraße, die Piestingtaler feierten in Waidhofen einen hochverdienten 4:0-Erfolg.

Den Platz an der Sonne unter den Torjägern teilt sich Gallei mit einem anderen „Knipser“ — und der kommt ebenfalls aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Josef Pross, gebürtiger Stollhofer, traf in der aktuellen Saison ebenfalls bereits elf Mal, ging beim Spitzenspiel seiner Gloggnitzer in Korneuburg allerdings leer aus.

Und neben dem gleichen Heimatbezirk und der gleichen bisherigen Torausbeute gibt es noch einige Details, die Gallei und Pross eint: Beide sind 21 Jahre alt, haben also ihren besten Fußball noch nicht gespielt. Beide durchliefen eine professionelle Talentschmiede im Nachwuchs — Gallei bei St. Pölten, Pross bei der Austria. Und beide liegen mit ihren Teams im Spitzenfeld... headtopics.com

Feuerwehr Wiener Neustadt nimmt an Atemschutzausbildung teilSieben Mitglieder der FF Wr. Neustadt haben an der Atemschutzausbildung Stufe 4 'Heißausbildung' in Leobersdorf teilgenommen. Weiterlesen ⮕

Musiker Nathan Trent begeisterte mit Konzert in Wiener NeustadtNathan Trents einziges Konzert des Jahres fand am Samstag im MÄX statt. Vorband war die Wiener Neustädter Band „RAY.S“. Weiterlesen ⮕

Viktor Gernot tritt zweimal in Wiener Neustadt aufViktor Gernot, ein bekannter Kabarettist, wird in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt zwei Auftritte haben. Am 16. November wird er sein Kabarett-Programm 'Schiefliegen' präsentieren und am 17. Dezember 'The Christmas Show'. Gernot freut sich auf die Auftritte und lobt das Neustädter Publikum. Weiterlesen ⮕

Namensstreit um Park vor Hochhaus in Wiener NeustadtIm Zuge des Namensstreits um die Benennung eines Parks vor einem Hochhaus in Wiener Neustadt wurden bereits vier Plätze für Benennungen nach bekannten Persönlichkeiten festgelegt. Ein fünfter Platz wird noch gesucht. Weiterlesen ⮕

SPÖ Wiener Neustadt und Neunkirchen: Petra Tanzler führt Liste anNationalrätin Petra Tanzler wird als Listenerste für die SPÖ Wiener Neustadt und Neunkirchen bei der Nationalratswahl antreten. Weiterlesen ⮕

Metallstück in gekauften Fleisch in Wiener Neustadt gefundenWr. Neustädterin entdeckte Metallstück in „Kaiserfleisch“. Die betroffene Firma geht von einem Einzelfall aus. Weiterlesen ⮕