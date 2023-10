GAK gewinnt mit 2:1 gegen SV Horn

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:abellenführer GAK hatte mit dem SV Horn große Mühe. Im Finish schlugen die Grazer schließlich doch mit dem 2:1-Siegestreffer zu und feierten den zehnten Saisonsieg im zwölften Spiel.

Mit der nächsten guten Szene gingen die Grazer in Führung. Schiestl mit einem Querpass zur Mitte, Hoffmann wehrte den Ball nur kurz ab, Schriebl kam aus vollem Lauf und sorgte mit einem platzierten Schuss für das 0:1 (14.). Schriebl war es auch, der bei zwei weiteren Aktionen seinen zweiten Treffer am Fuß hatte. Zunächst traf er aus guter Position nur das Außennetz (28.

Der zweite Abschnitt gestaltete sich die ganze Zeit über ausgeglichen. Die Zweikampf-Intensität und das Tempo blieben weiter hoch, die Chancen nahmen hingegen rapide ab. So gab’s auf beiden Seiten vorerst nur eine. In Minute 56 landete nach einem GAK-Eckball der Ball im Tor, doch Schiedsrichter Schilcher sah beim Kopfball von Cheukoua ein Foulspiel an Gobara und gab den Treffer daher nicht. Für Horn klopfte Hoffmann in Minute 65 an. headtopics.com

In der 82. Minute fiel schließlich doch noch der Siegestreffer des Tabellenführers: Ein Freistoß aus dem Halbfeld, im Strafraum fiel Lipczinksi beim Laufduell zu leicht und Gantschnig donnerte den Ball wuchtig unter die Latte. In der vierten Minute der Nachspielzeit hatte Horn noch den Ausgleich am Kopf, doch Hausjell platzierte den Ball aus kurzer Distanz direkt in die Arme des GAK-Keepers. Es blieb beim zehnten Saisonsieg der Grazer.

