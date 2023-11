FUSSBALL 2. österreichische Bundesliga 2023/2024 13. Spieltag

Der 13. Spieltag der 2. österreichischen Bundesliga fand am Sonntag statt. Das Spiel zwischen SW Bregenz und DSV Leoben wurde im Reichshofstadion in Lustenau ausgetragen. Der Schiedsrichter war Florian Leitner. In den anderen Spielen gewann SV Horn gegen FAC Wien mit 1:0, FC Admira Wacker besiegte SV Lafnitz mit 1:0, SKN St. Pölten gewann gegen FC Mohren Dornbirn mit 2:0 und FC Liefering spielte unentschieden 2:2 gegen SKU Amstetten.

Das Spiel zwischen SK Sturm Graz II und SV Ried wurde abgesagt. Grazer AK spielte gegen Stripfing um 12:30 Uhr

:

VORARLBERG: SW Bregenz kann mit Sieg gegen Leoben den zweiten Tabellenplatz festigenFUSSBALL 2. österreichische Bundesliga 2023/2024 13. Spieltag Der Liveticker vom Spiel SW Bregenz vs DSV

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

VORARLBERG: Austria Wien Frauen gegen SPG Lustenau/Dornbirn im LivetickerFUSSBALL ÖFB Frauen Bundesliga 2023/2024 8. Spieltag Der Ticker vom Spiel Austria Wien vs SPG

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

VORARLBERG: FC Dornbirn steht in St. Pölten vor einer enorm schweren AufgabeFUSSBALL 2. österreichische Bundesliga 2023/2024 SKN St. Pölten – FC Mohren Dornbirn Samstag St. Pölten, 14.30 Uhr, SR Isa Simsek Der

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Fußball-Star gegen Matthäus: 'Heul woanders rum'Lothar Matthäus äußerte sich nach der Vergabe des Ballon d´Or an Lionel Messi kritisch. Nun folgte die harsche Antwort.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Spurensuche in Mainz: Warum Karim Onisiwo auf die Fußball-EM mit Österreich verzichtetDer Rücktritt von Karim Onisiwo aus dem ÖFB-Team wirft Fragen auf. Warum beraubt sich der 31-Jährige der Chance, an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland teilzunehmen? Die „Presse“ sprach...

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

KURIERAT: Nach Pro-Palästina-Posts: Bundesliga-Klub kündigt SpielerEl Ghazi legte aber nach: 'Ich stehe bis zum letzten Tag, an dem ich atme, für Menschlichkeit und an der Seite der Unterdrückten.'

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »