Fünf Tote: Bauarbeiter stürzen in Hamburg von Gerüst

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Sie seien von einem Gerüst gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagvormittag. Möglicherweise sei das Gerüst zusammengebrochen. Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle für das Überseequartier. Es seien 60 Rettungskräfte im Einsatz.

Das Überseequartier ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels. (APA)

