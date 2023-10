Fünf mögliche Tabellenführer am Ende dieser Runde

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:enn Ladendorf am Samstagabend auf Stronsdorf trifft, heißt es Erster gegen Zweiter. Die Top-Drei ist dabei punktgleich.

Das Spiel dieser Runde findet in Stronsdorf statt, wo die Jenisch-Elf den SC Ladendorf empfängt. Beide Teams stehen bei 21 Zählern, doch nicht nur das. Laa hat ebensoviele Punkte. Mit einem Sieg würden die Ladendorfer aber - ungeachtet aller anderen Ergebnisse - an der Spitze bleiben. Gewinnt Stronsdorf das Topspiel, müssten die SCS-Anhänger auf einen Umfaller von Laa in Göllersdorf hoffen.

Noch bevor die Top-Drei-Teams spielen, empfängt Unterstinkenbrunn mit Großrußbach den Tabellensechsten. Die Korneuburger ließen zuletzt zwar ergebnistechnisch nach, sind der Hammer-Elf jedoch mit nur einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Die Tabellenführung würde sich für den SVU nur dann ausgehen, wenn Stronsdorf und Ladendorf Unentschieden spielen. Darüber hinaus dürfte Laa maximal einen Zähler holen. headtopics.com

Auch dahinter könnte es in dieser Woche viel Bewegung geben. Wenn am Samstagnachmittag das erste Korneuburger Bezirksduell stattfindet, hat Enzersfeld (13.) die Chance den Abstiegsplätzen zu entkommen, während der SV Spillern (7.) zumindest in die Top-Sechs vorstoßen könnte. Mit Großmugl und Hausleiten treffen einen Tag später erneut zwei Korneuburger Mannschaften aufeinander. Die Mugler und der SVH sind dabei mit je 16 Punkten gleichauf.

