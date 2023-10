Führungswechsel beim Stadtmarketing Pöchlarn

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

erta Potapow-Kittenberger war seit der Gründung Obfrau des Stadtmarketings. Ihr Nachfolger ist kein unbekanntes Gesicht. Der vergangene Donnerstag brachte eine Zeitenwende beim Stadtmarketing Pöchlarn. Im Rahmen der Generalversammlung kam es zum Führungswechsel: Herta Potapow-Kittenberger, Gründungsobfrau, ist nach 27 Jahren abgelöst worden.

„Pöchlarn ist mein beruflicher und privater Lebensraum und es war mir immer eine Freude, an der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt aktiv mitgestalten zu können“, sagt sie gegenüber der NÖN. Sie blickt in ihrer fast 30-jährigen Zeit an der Stadtmarketing-Spitze auf viele Ideen und Veranstaltungen zurück: die erste Gewerbeschau auf der Nibelungenwiese, Wirtschaftsgalerien im OK-Haus, Weinfeste und Flohmärkte, die es heute immer noch gibt. headtopics.com

Für die künftige Weiterentwicklung der Stadt führt die Pöchlarnerin „leistbare Flächen für Betriebsansiedelungen und Geschäftslokale“ ins Treffen. „Wir leben zur Zeit sicherlich in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit“, schickt sie aber mit auf den Weg. Es brauche ein „großes, gemeinsames Miteinander von Gemeinde und Stadtmarketing für eine laufende Belebung der Innenstadt und der Weiterentwicklung der örtlichen Wirtschaft.

„Es gibt viele neue, junge Mitglieder im Team, die neue Impulse einbringen, neue Aktivitäten finden und umsetzen werden. Ich wünsche ihm und dem neuen Vorstand eine spannende und erfolgreiche Zeit und danke allen für ihre langjährige Unterstützung, ihr großes Engagement und ihre Freundschaft“, sagt die ehemalige Obfrau. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

'Letzte Generation' besprühte Landhaus in NiederösterreichDie Landtagssitzung wurde unterbrochen, das Wasser unter dem Landhausschiff wurde ebenfalls eingefärbt. Weiterlesen ⮕

Landtagssitzung wurde nach Störaktion von Klimaaktivisten unterbrochenEine Aktivistin und ein Aktivist unterbrachen den Redebeitrag von FPÖ-Abgeordnetem Dieter Dorner. Gleichzeitig erklang ein schrilles Piepsen und das Landhaus wurden außen mit orangener Farbe besprüht. Weiterlesen ⮕

Angeklagt, ausgepfiffen und davongejagt: Kaum ein Kanzler tritt in Würde abAbmontiert. Abgestürzt. Angeklagt. Ausgepfiffen. Nur wenigen Regierungschefs gelingt ein geplanter und eleganter Abgang. Weiterlesen ⮕

Junge Frau wurde Pflegefall: Spital muss Schmerzengeld zahlenAls 17-Jährige erkrankte Steirerin an Lupus, einer Krankheit, die das Immunsystem angreift. Das wurde zu spät erkannt, die Frau sitzt im Rollstuhl. Weiterlesen ⮕

Kickl: 'Neutralität wurde zertrümmert und verraten'FPÖ-Chef kritisiert Nehammers Katar-Reise 2022, eine 'Lücke' werde Kogler ersetzen. Weiterlesen ⮕

Rossatz: Auf Alkohol-Suche wurde Urlauber zum EindringlingPlötzlich stand ein total betrunkener Mann im Schlafzimmer einer jungen Frau. Doch er suchte nur Alkohol ... Weiterlesen ⮕