Fußgänger kollidiert mit Straßenbahn in Graz-Eggenberg

In der Asperngasse, in Graz-Eggenberg, dürfte es am Freitag gegen 10 Uhr zu einer Kollision zwischen einer Bim (Richtung Eggenberg) und einem Fußgänger gekommen sein. Der Mann dürfte unmittelbar im Haltestellenbereich in die Bim gelaufen sein. Nach ersten Informationen der Holding Graz dürfte der Mann alkoholisiert gewesen sein.

Aufgrund des Rettungseinsatzes wurden zunächst Ersatzbusse eingerichtet. Wie genau es zum Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Nähere Informationen über den Gesundheitszustand des verletzten Mannes sind aktuell nicht bekannt. Er dürfte sich eine leichte Armverletzung zugezogen haben. Die Straßenbahn fährt wieder.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.

