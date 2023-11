Fußgänger auf unbeleuchteter Straße von Auto erfasst

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 5.20 Uhr auf der Seeberg Straße B82. Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war mit seinem PKW von Kühnsdorf kommend in Richtung Völkermarkt unterwegs.Kurz nach der Stauseebrücke erfasste er mit seinem PKW auf einem unbeleuchteten Straßenabschnitt einen auf der Fahrbahn stehenden, schwarz gekleideten Fußgänger, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Auto auf Altheimer Straße bei St. Peter am Hart überschlagenST. PETER AM HART. Eine verletzte Person hat Diestagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B148 Altheimer Straße bei St. Peter am Hart (Bezirk Braunau am Inn) gefordert. Weiterlesen ⮕

Auto kommt von der Straße ab - Glück im UnglückIn Edt bei Lambach ist ein Auto von der B1 Wiener Straße abgekommen. Die Feuerwehr wurde zu einem PKW-Brand alarmiert, jedoch hat das Fahrzeug nicht gebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt. Weiterlesen ⮕

Fußgänger (29) von Pkw erfasst – Lebensgefahr!Eine Pkw-Lenkerin rammte in Pottenstein frontal einen 29-Jährigen der die Straße überqueren wollte. Er wurde schwer verletzt. Weiterlesen ⮕

Pottenstein: Fußgänger von Pkw erfasstBeim Überqueren der B18 in Pottenstein (Bezirk Baden) ist am Montag ein Fußgänger vom Pkw einer 49-Jährigen erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Weiterlesen ⮕

Umleitung für Fußgänger und Radler: Schoberbrunnen im Innsbrucker Rapoldipark wird saniertVom 2. bis voraussichtlich 13. November wird der Plattenbelag um den Schoberbrunnen im Rapoldipark generalsaniert. Da die alten Platten aufgrund von Brüchen Unfallpotenzial bergen, wird ein neuer Belag angebracht. Eine Umleitung für Fußgänger und Radfahrer wird eingerichtet. Weiterlesen ⮕

Streit zwischen zwei Männern in Wien auf offener Straße eskaliertAus seiner Bauchtasche soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und damit versucht haben, seinen Kontrahenten zu verletzen. Weiterlesen ⮕