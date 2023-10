Fußballlegende Bobby Charlton verstorben

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Anno 1972. Der damals zwölfjährige Franz Fleck ergatterte in Salzburg Lehen ein Autogramm von Weltstar Bobby Charlton.m Rahmen des Technikbewerbs „Ford Junior Cup“ lernte Wiesmath-Coach Fleck Weltmeister und United-Legende Bobby Charlton kennen.

Mit Bobby Charlton verstarb in der Vorwoche einer der größten Fußballer aller Zeiten. Die Manchester United-Legende wurde 86 Jahre alte. Einer, der den Star der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre persönlich kennenlernte, war der heutige Wiesmath-Trainer Franz „Peggy“ Fleck. Im Jahr 1972 nahm der damals zwölfjährige Wiener Neustädter an einem internationalen Technik-Wettbewerb teil, dem so genannten Ford Junior Cup. headtopics.com

Im Stadion Lehen war auch Charlton, der als Werbetestimonial für den Ford Junior Cup fungierte, anwesend. Fleck erinnert sich: „Ich bin damals Zweiter geworden und habe das Finalturnier in München knapp verpasst, aber ich habe ein Actionfoto von Bobby Charlton mit seiner Originalunterschrift bekommen“, dieser Moment wurde auch von einer Kamera festgehalten: „Charlton war damals eine absolute Legende.

Charlton war beim Treffen mit Fleck zwar schon 34 Jahre alt, spielte aber immer noch für Herzensklub United, für den er in über 600 Spielen knapp 200 Tore schoss.

