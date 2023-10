Fußballgolf-Turnier in Lanzenkirchen sammelt 12.000 Euro für den guten Zweck

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Fußballlegenden wie Walter Knaller und Gerry Willfurth sahen sich in einer ungewöhnlichen Aufgabe: Bei der 7. Auflage des Fußballgolf-Turniers in Lanzenkirchen musste das Leder nicht im Tor, sondern in vergrößerten Golflöchern versenkt werden. Acht Firmen nahmen am Wettbewerb in Kooperation mit dem „Club Niederösterreich“ teil, bei dem durch die Spendenfreudigkeit der Unternehmen insgesamt 12.000 Euro gesammelt werden konnten.

Über den Reinerlös dürfen sich örtliche Familien mit schweren Schicksalsschlägen freuen - einer Witwe mit zwei Kindern wird finanziell unter die Arme gegriffen, der Rest wandert in die Sozialfonds der Gemeinde. Bei der „Linsberg-Premier“ (das Event fand erstmals im Golfclub Linsberg statt) hatte natürlich auch das Sportliche Priorität. Die „Bauen & Wohnen Gruppe“ konnte sich Gold vor der Asiatherme und der Firma „List GC“ sichern. headtopics.com

