Fußball-Wahnsinn in Hütteldorf! Rapid und der LASK lieferten sich am Sonntag in der elften Runde der Bundesliga ein Torfestival, in dem die Gäste bereits zwei Mal wie der sichere Sieger aussahen. Die Wiener glichen in Unterzahl zwei Mal spät aus. Unfassbar: Das 3:2 von Andres Andrade erzielte der LASK in der 96. und damit letzten Minute des Spiels.

Auf dem Feld lieferten sich der Dritte und Sechste der Bundesliga ein Offensiv-Feuerwerk. Drei Tore auf jeder Seite, dazu jeweils mehrere vergebene Großchancen – von der ersten bis zur letzten Minute boten die Teams pure Unterhaltung.

Startelf-Debütant Lukas Grgic traf gegen seinen Ex-Klub zur Führung für Rapid (15.). Guido Burgstaller legte einen indirekten Freistoß von Thorsten Schick per Kopf auf Grgic ab, der nur mehr das Bein hinhalten musste. headtopics.com

Grgic verlor kurz später den Ball vor dem eigenen Sechzehner, verschuldete damit den Ausgleich von Marin Ljubicic (22.). Es folgte ein Auf und Ab mit Großchancen auf beiden Seiten. Jonas Auer und Marco Grüll trafen jeweils die Latte, die Goalies Niklas Hedl und Tobias Lawal mussten mehrfach retten.

Dann lupfte Ljubicic den Ball sehenswert über Hedl hinweg ins Tor, schnürte den Doppelpack (72.), und leitete damit die verrückte Schlussphase ein. Nachdem Nikolas Sattlberger mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war (78.), brachen defensiv endgültig alle Dämme. In Unterzahl drängte Rapid auf den Ausgleich, bekam wegen einer umstrittenen Hands-Entscheidung einen Elfmeter zugesprochen. Nach mehreren Minuten Videoüberprüfung blieb Schiedsrichter Walter Altmann bei seiner Entscheidung. Grüll traf vom Punkt (90+1.). headtopics.com

Der eingewechselte Husein Balic ließ den LASK über den vermeintlichen Last-Minute-Sieg jubeln (90+6.). Dann schlug Gale vor dem Block West zu (90+7.).

Bundesliga-Topspiel live: So steht es bei Rapid gegen den LASKDie Grün-Weißen liegen mit mageren 14 Punkten nur auf Rang sechs und sind seit fünf Heimspielen sieglos. Weiterlesen ⮕

Fußball: Eltern von Liverpool-Stürmer Díaz entführtDie Eltern des kolumbianischen Fußball-Nationalspielers Luis Díaz sind am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Weiterlesen ⮕

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam feiert ersten Sieg in der Nations LeagueDas österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam hat in der Nations League den ersten Sieg eingefahren. Sie setzten sich gegen Portugal durch und verbesserten ihre Chancen auf einen Verbleib in der höchsten Liga A. Weiterlesen ⮕

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam feiert ersten Sieg in der Nations LeagueDas österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam hat in der Nations League den ersten Sieg eingefahren. Mit einem 2:1-Sieg gegen Portugal verbessern sie ihre Chancen auf einen Verbleib in der höchsten Liga A. Weiterlesen ⮕

Autos ignorieren Fahrradstraße:Poller in Marburger Straße müssen schon zum sechsten Mal repariert werdenImmer wieder beschädigen Autos die Poller in der Marburger Straße, weil sie noch schnell drüberfahren und die Fahrradstraße ignorieren wollen. Weiterlesen ⮕

Rapids Hoffnung auf eine rasche KehrtwendeDie kriselnden Wiener empfangen den Lask – und warten im eigenen Stadion seit fünf Partien auf einen Erfolg. Weiterlesen ⮕