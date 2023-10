Fußball: Eltern von Liverpool-Stürmer Díaz entführt

Während die Mutter des Profis vom englischen Premier-League-Club FC Liverpool bereits gerettet wurde, wird der Vater nach Angaben der lokalen Behörden vermisst und mit einem Großaufgebot gesucht.

Großaufgebot sucht vermissten Vater Liverpool. Der Polizeichef des Landes, William Salamanca, sagte in einer Video-Reaktion, dass jeder verfügbare Beamte eingesetzt werde, um den Vater zu finden. Díaz' Mutter Cilenis Marulanda wurde in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes gerettet.

Fußballwelt in Sorge: Liverpool und Kolumbien fordern schnelle Lösung Der kolumbianische Fußballverband erklärte, die Entführung sei bedauerlich und forderte die Behörden auf, den Vater zu retten. Auch der FC Liverpool äußerte sich am Sonntag:"Wir hoffen inständig, dass die Angelegenheit sicher und zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöst wird. headtopics.com

Díaz äußerte sich nicht zur Situation Díaz äußerte sich nicht öffentlich zu der Situation, er war Ende Jänner 2022 für 47 Millionen Euro vom FC Porto nach Liverpool gekommen. In der laufenden Spielzeit erzielte er in elf Begegnungen drei Tore. Am (heutigen) Sonntagnachmittag trifft Liverpool im Ligaspiel auf Nottingham Forest.

