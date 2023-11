Fußach: Pkw landet in Straßengraben

Auf der Dorfstraße in Fußach verlor ein Pkw-Fahrer in der Nacht auf Mittwoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einen Straßengraben.

Alle Insassen des Pkw konnten ohne schwerwiegende Verletzungen aus dem Fahrzeug befreit werden. Das erheblich beschädigte Fahrzeug wurde von der Feuerwehr aus dem Graben gezogen.

