Frühling im Garten: Tipps für die Gartenpflege

Der Winter ist zu Ende, die ersten Frühlingsblumen zeigen schon ihre Blüten – spätestens jetzt wird es für jeden Gartenbesitzer Zeit sich wieder intensiv um seinen Garten zu kümmern, denn dieser soll natürlich wieder in neuer alter Pracht gedeihen. Überprüfen Sie alle Kabel und Gehäuse Ihrer elektrischen Geräte – Defekte können gefährliche Folgen haben. Akku-Geräte sind hier eine perfekte Alternative.

Laden Sie nach der langen Winterpause die Akkus vollständig auf, bevor Sie diese in Ihr Gartengerät stecken. Nicht zu früh und nicht zu spät ist die Devise für die erste Mahd des Jahres. Geben Sie Ihrem Rasen bis Ende März/Anfang April Zeit zu wachsen und lassen Sie ihn dann vom Um die Grünflächen wieder atmen und damit gedeihen zu lassen, entfernen Sie nach dem Mähen Mulch und Moos mit dem. Trimmen Sie große Hecken und Sträucher präzise und schnell. Dank STIHL Antivibrationssystem können Sie auch längere Einsätze komfortabel und schonend für Ihre Muskeln und Gelenke ausführe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wenn der Garten in den Frühling startetDer März läutet im Garten den Frühling ein, und die Pflanzen erwachen. Jetzt kann es losgehen mit der Gartenarbeit.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Wie man den Garten fit für den Frühling machtDer Februar bescherte außergewöhnlich frühlingshaftes Wetter. Dadurch wird in Niederösterreich schon fleißig gegärtnert. Die NÖN sprach mit Gärtner Johannes Käfer, der berichtet, wie man den Garten fit für den Frühling machen kann.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Schwungvoller Auftakt in den Frühling beim Musikverein St. PantaleonBeim traditionellen Vereinskonzert am Samstag startete der Musikverein St. Pantaleon musikalisch in den Frühling.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Das können wir empfehlen: 13 Romane für diesen FrühlingDie Literatur-Redaktion der „Presse“ hat aus den vielen Neuerscheinungen des diesjährigen Bücherfrühlings 13 lesenswerte Romane herausgepickt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Burgenlands Burgen im Frühling: Der Pelikan über GüssingIn der neuen Ausstellung „Der Pelikan über Güssing“ auf der Burg Güssing wird die 500-jährige Geschichte der Familie Batthyány beleuchtet und gleichzeitig der Saisonstart gefeiert.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Winterschlaf adé: So bereiten Sie Ihren Körper auf den Frühling vorDer Frühling steckt in den Startlöchern. Haben Sie auch Lust, Ihren Körper aus dem Winterschlaf zu wecken und neue Kraft zu tanken? Wir verraten Ihnen, wie das am besten gelingt.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »