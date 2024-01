Frühere Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurth in rechtsradikales Milieu verwickelt

Frühere Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurth soll in Berlin AfD-Politiker sowie Mitglieder der rechtsextremen Identitären, daruntern Martin Sellner, empfangen haben. Zudem soll er in die Finanzierung eines Immobilienprojekts der Identitären eingebunden gewesen sein.-Finanzsenator Peter Kurth hat einem „Spiegel“-Bericht zufolge engere Verbindungen ins rechtsradikale Milieu als bisher bekannt.

Wie das Magazin am Freitag berichtet, engagiert sich Kurth, seit September nicht mehr CDU-Mitglied, bereits seit mehreren Jahren in einer ultrarechten Berliner Burschenschaft und soll in die Finanzierung eines Immobilienprojekts der rechtsextremistischen sogenannten Identitären Bewegung (IB) in Chemnitz eingebunden gewesen sein.Gegen IB-Funktionäre ermittelt demnach die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Immobilie wegen Geldwäscheverdachts.Dem Bericht zufolge gehört der langjährige Christdemokrat Kurth seit 2014 dem Vorstand der „Vereinigung Alter Gothen e.V.“ an, die unter anderem das Vermögen der Berliner Burschenschaft Gothia verwalte





CDU-Legende Wolfgang Schäuble ist totDer frühere deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist tot. Der CDU-Politiker sei im Kreise seiner Familie zu Hause am Dienstagabend gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte die Familie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.

Trump will Entscheidung des höchsten Gerichts in Colorado kippenDer frühere US-Präsident Donald Trump hat sich an das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten gewandt, um seine Teilnahme an der Vorwahl im Bundesstaat Colorado durchzusetzen.

Lopatka geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die EU-WahlReinhold Lopatka geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die EU-Wahl. Das hat der Bundesparteivorstand der Volkspartei am Montag einstimmig beschlossen. Dass der 63-jährige frühere Staatssekretär und derzeitige außenpolitische Sprecher die ÖVP im Juni in die Wahl führen soll, galt bereits seit einigen Tagen als gesetzt.

Berlin: Feuerwehr bewältigt 1.598 Einsätze zum JahreswechselDie Berliner Feuerwehr hat zum Jahreswechsel 2023/2024 insgesamt 1.598 Einsätze bewältigt, was 119 Einsätzen weniger als im Vorjahr entspricht. In der Silvesternacht wurden 30 Angriffe auf Einsatzkräfte verzeichnet, jedoch wurden keine Rettungskräfte verletzt. Der sogenannte "Ausnahmezustand Silvester" wurde planmäßig um 19 Uhr am 31.12.2023 ausgerufen, wodurch zusätzliche Führungsdienste eingesetzt und die Personalstärke erhöht wurde. Das Ziel des Stabs war es, immer im "Hot Standby" zu sein, um bei Bedarf sofort übernehmen zu können.

Fischer: Österreichs Ablehnung der UNO-Resolution war ein FehlerDer ehemalige österreichische Bundespräsident Fischer bezeichnete die Ablehnung einer UNO-Resolution für einen humanitären Waffenstillstand als Fehler. Er betonte, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung habe, aber auch Grenzen und internationales Recht beachten müsse.

elten ab sofort weder Verbandsspieler - nach Eigenbauregelung? Das ist eines der Szenarien, mit denen sich der NÖ-Fußballverband nun beschäftigt. ÖFB-Entscheidung setzt die Niederösterreicher unter Druck. Kurz vor Weihnachten sorgte ein ÖFB-Entscheid in der Causa SKN für ein verbandspolitisches Erdbeben. Die St. Pöltner hatten eine Überprüfung der Verbandsspieler durch den ÖFB durchgesetzt - und bekamen vom Rechtsmittelsenat des Fußballbundes Recht. Die Verbandsspieler-Regel widerspreche nationalem Recht wie auch Europarecht und sei nicht mehr anzuwenden, urteilten die Juristen. Was nun den NÖ-Fußballverband wie auch einige andere Landesverbände unter Zugzwang setzt

