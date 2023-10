„Friends“-Star Matthew Perry: Todesursache weiter nicht bekannt

Los Angeles – Nach dem plötzlichen Tod des US-kanadischen Schauspielers Matthew Perry hat die Gerichtsmedizin in Los Angeles eine Obduktion ausgeführt, aber die Todesursache noch nicht bekannt gegeben. Die Behörde teilte lautam Sonntag (Ortszeit) mit, dass das Ergebnis einer toxikologischen Analyse noch ausstehe. Der"Friends"-Star war am Samstagnachmittag (Ortszeit) tot in einem Whirlpool in seinem Haus gefunden worden, wie US-Medien berichteten.

Zahlreiche Fans legen Blumen zu Ehren des Schauspielers Matthew Perry vor dem Wohnhaus ab, das als Außendreh für die Sitcom „Friends“ diente.Es gebe bei Perrys Tod keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete die"New York Times" und bezog sich dabei auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles.

Perrys Mutter, sein leiblicher Vater und sein Stiefvater waren am Samstagabend laut"TMZ.com" am Haus des Schauspielers eingetroffen. In einer Mitteilung äußerte sich die Familie am Sonntag zu dem „tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders“. headtopics.com

Gwyneth Paltrow (51) teilte am Sonntag auf Instagram ihre Erinnerungen an eine Romanze mit Perry im Jahr 1993, noch bevor er als Chandler Bing in der Kultserie"Friends" berühmt wurde. „Es war ein magischer Sommer“, schrieb die Oscar-Preisträgerin. Er sei „so lustig und so süß“ gewesen. Sie sei nun „super traurig“, wie so viele andere Menschen auch.ansehen zu können."Friends" wurde Perrys größter Erfolg.

