Friedhofsverein in Markersdorf: Johann Zöllner seit 40 Jahren als Totengräber tätig

Für den Friedhof beim Laurenzikircherl in Markersdorf ist ein eigener Friedhofsverein zuständig. Im Vorstand sind Josef Fischer, Reinhard Hieß, Johannes Ofner, Josef Hierstand, Johann Zöllner und Alfred Kratky.Seit fast 40 Jahren ist Johann Zöllner als Totengräber auf dem Friedhof in Markersdorf tätig. Den Friedhof beim Laurenzikircherl gibt es schon sehr lange.

Die Arbeit im Verein funktioniere gut, freut sich Obmann Zöllner: „Wir helfen alle zusammen.“ Der Ausbau des Friedhofs wurde von Vereinsmitgliedern in Eigenregie durchgeführt. Von der Gemeinde Neulengbach gab es Subventionen. Mit der Pflege der Gräber ist man beim Friedhofsverein Markersdorf zufrieden. Ein paar schwarze Schafe würde es zwar geben, aber es sei alles „im grünen Bereich“, heißt es. headtopics.com

Die Verwaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes wird - bis auf die Mäharbeiten - ehrenamtlich durchgeführt. Der ehemalige und langjähriger Obmann Johann Sauer legte sein Amt mit 74 Jahren zurück, seit heuer ist der neu gewählte Obmann Johann Zöllner zuständig.

In Neulengbach gibt es noch drei weitere Friedhöfe, und zwar in Ollersbach, St. Christophen und direkt in Neulengbach. Die Stadtgemeinde Neulengbach sucht derzeit für alle drei Anlagen Mitarbeiter für Pflegearbeiten. „Aber man findet schwer jemanden“, weiß der für die Friedhöfe zuständige Stadtrat Christof Fischer. Auch er bestätigt, dass die Zahl der Kremierungen steigt. „Die Urnengräber werden gut in Anspruch genommen. headtopics.com

