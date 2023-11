Friedensnobelpreisträgerin wirft Irans Regime Lügen und Täuschung vor

In einer aus ihrer Zelle geschmuggelten Botschaft geht die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi mit den Machthabern im Iran hart ins Gericht: Sie wirft den Mullahs in Teheran vor, das Land seit 45 Jahren „mit Lügen, Täuschung, List und Einschüchterung“ zu beherrschen, die Gesellschaft in die Armut zu stürzen sowie weltweit „Frieden und Stabilität“ zu gefährden. Mohammadi sitzt seit November 2021 wegen „Propaganda gegen den Staat“ in Haft.

Wie es gelang, die Botschaft aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran zu schmuggeln, blieb offen. Sie wurde von Mohammadis 17-jähriger Tochter Kiana Rahmani auf Französisch verlesen und am Dienstagabend auf der offiziellen Nobel-Website veröffentlicht.Erneut kritisierte die 51-jährige Frauenrechtlerin den Kopftuchzwang in ihrem Land, der von den Behörden mit zunehmender Brutalität durchgesetzt wird.

„Wir, das iranische Volk, streben nach Demokratie, Freiheit, Menschenrechten und Gleichheit“, erklärte Mohammadi weiter. Die Islamische Republik aber stehe der Verwirklichung dieser Forderungen im Weg. Ziel der Frauenproteste sei es deshalb, „diese autoritär-religiöse Regierung mit Hilfe von Solidarität und eines gewaltlosen und unaufhaltsamen Prozesses“ abzulösen und die „Ehre des Iran sowie die Menschenwürde“ wiederzubeleben. headtopics.com

Die 51-Jährige spielt eine zentrale Rolle im Kampf für Frauenrechte und Meinungsfreiheit in ihrem Land. Sie setzt sich gegen den Kopftuchzwang sowie gegen die Todesstrafe im Iran ein. Dafür wurde sie seit 1998 wiederholt inhaftiert und auch ausgepeitscht.

Für ihren Einsatz wurde Mohammadi Anfang Oktober mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Den Preis werden in ihrer Vertretung ihre mit der Familie nach Frankreich geflüchtete Tochter Kiana und deren Zwillingsbruder Ali am 10. Dezember in Oslo entgegennehmen, wie das Nobelinstitut am Mittwoch mitteilte. (APA) headtopics.com

Nächster Eklat in der Wiener Ärztekammer: Rücktritt von Vizepräsident gefordertStefan Ferenci hatte das Agieren seiner Kollegin mit den Mullahs im Iran verglichen. Dabei setzt sie sich gegen das dortige Regime ein. Weiterlesen ⮕

Anti-Israel-Protest: Mann wirft Dutzende lebende Ratten in McDonald‘s in EnglandDer Mann hat eine Palästina-Flagge um den Kopf. Auch die Ratten waren eingefärbt. Das Video wird auf sozialen Medien tausendfach geteilt. In der arabischen Welt gibt es Boykottaufrufe gegen... Weiterlesen ⮕

Brücke in der Heizhausstraße wurde saniertDie neue Brücke in der Heizhausstraße wurde fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben. Die Stadt investierte rund 200.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Bestatter zu Allerheiligen:„Pietät und Würde muss gegeben sein, egal um welchen Preis“Zu Allerheiligen rücken auch die steiermärkischen Bestattungsbetriebe alljährlich stärker in den Fokus. Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, etwa auch in Kapfenberg. Weiterlesen ⮕

Wartmannstettner Kletterpark wurde zu GruselzoneAn mehreren Tagen verwandelte sich der Kletterpark der Familie Barta in Wartmannstetten in ein wahres Paradies für Halloween-Freunde. Weiterlesen ⮕

Katzelsdorfer Kreuzweg wurde neues Leben eingehauchtElisabeth Nemeth-Lang hat ihr Handwerk auch mit 80 Jahren nicht verlernt: Die ortsbekannte Künstlerin revitalisierte mit Gemeinde, Pfarre und Gymnasium die Gedenkstationen. Weiterlesen ⮕