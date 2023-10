Freud und Leid über die Abtreibungsentscheidung

27.10.2023 02:42:00 / Herkunft: Vorarlberg

Kehrtwende in Sachen Abtreibungen: Feldkirchs Bischof Benno Elbs warnte vor der 'Symbolkraft', die von der Wahl eines Ortes für Abtreibungen ausgehe. Ein Krankenhaus sei ein Ort, 'an dem es in erster Linie darum geht, Leben zu retten', meinte Elbs. Der Bischof rief alle Beteiligten der Diskussion zu 'neuen Wegen des Dialoges und Aufeinander-Hörens' auf - 'die Kirche eingeschlossen'. Die Kirche sei auch 'keinesfalls an Strafbarkeit interessiert'. Vielmehr gehe es darum, 'dass ein Umfeld geschaffen wird, in dem Menschen 'Ja' zu ihren Kindern sagen können'.